3月27日から酒田市の定期船「とびしま」の欠航が続く中、6日、代替船を使って酒田港と飛島を往復する運航が再開されました。



酒田市の離島・飛島と酒田港をつなぐ定期船「とびしま」は3月26日、2基あるエンジンのうち、1基が故障した影響で翌27日から欠航となっていました。酒田市が代替船の確保に動き6日、11日ぶりに代替船による運航が行われ、船の待合室には飛島に帰る住民たちの姿がありました。





飛島住民「欠航期間は大変だった。家が恋しくなって。早く帰りたくて」飛島住民「3月23日に来たので飛島を出てだいぶなる。やっと安心したというか行ったり来たりできる生活航路みたいなのがないと不安だった」看護師「もともとは4月1日付で赴任だったのでエンジントラブルがなければその日に行く予定だった。私が行かないと引継ぎとかできないから代替船を出してくれてよかった」11日ぶりの運航となった6日は1往復で合わせて30人が乗船しました。酒田市によりますと、現在の代替船で運航ができるのは19日までで、その後は別の船による運航を予定しています。一方、定期船「とびしま」の修理は部品の調達などに時間がかかるため、最低でも1か月以上はかかるということです。酒田市市民部定期航路事業所渡部剛所長「人の行き来がやっとできるということで正直ほっとしている。ゴールデンウイークなど観光が盛んな時期になるのでそこに向けて代替船の手配に尽力したい」代替船による運航は1日1往復の予定です。7日以降は波が高く風が強い予想のため、欠航となる見込みで、次の運航は10日ごろになると見込まれています。