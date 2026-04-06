ポケモン×ジーユー♡親子で楽しむ夏コレクション登場

この夏は、大好きなキャラクターと一緒におしゃれを楽しんで♡ジーユーとポケモンのコラボコレクションが登場します。海をテーマにした爽やかなデザインで、親子でリンクコーデも楽しめるラインナップ。お出かけにもおうち時間にもぴったりな、夏気分を盛り上げてくれるアイテムです♪

夏らしいマリンデザイン



今回のコレクションは、ネイビーやボーダーなどマリンテイストをベースにした爽やかなデザインが特徴。

ピカチュウやラプラスといった人気キャラクターがアクセントになり、シンプルながらも遊び心のある仕上がりです。夏の海やリゾートを思わせる雰囲気で、季節感を取り入れたコーディネートが楽しめます。

emmi×PUMA新作スニーカー♡トレンド感たっぷり限定モデル

親子で楽しむリンクコーデ



キッズアイテムは、メンズと同じデザインのTシャツを展開しているため、親子でお揃いコーデが可能。

さらにラウンジセットにはピカチュウやシャワーズ、ゲンガーなどがデザインされ、リラックスタイムにもぴったりです。家族での外出やおうち時間が、より楽しくなること間違いなしです。

価格帯は990円～1,990円（税込）と、気軽に取り入れやすいのも嬉しいポイント。メンズはTシャツやハーフパンツ、キッズはTシャツやラウンジセットなど、全5型がラインナップされています。

トレンドと可愛さを両立しながら、コスパも抜群のコレクションです。

発売日：2026年5月22日（金）

販売：ジーユー店舗およびオンラインストア

価格：990円～1,990円（税込）

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

夏の思い出を彩って♡



ポケモンとジーユーのコラボは、日常にワクワクをプラスしてくれる特別なコレクション♡おしゃれを楽しみながら、家族や友人との時間もより思い出深いものになります。

お気に入りのアイテムを見つけて、今年の夏をもっと楽しく過ごしてみてくださいね♪