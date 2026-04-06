世界文化遺産・富士山の価値を守るため、静岡県は昨夏初めて富士宮、須走、御殿場の３ルートで入山料の義務化や夜間の入山規制に踏み切り、一昨年に先行導入した山梨側の吉田ルートと足並みをそろえた。

夜通し登る弾丸登山などは激減したが、一部のルートで登山者の減少を招く形になったほか、軽装登山などのマナー違反も依然として残っている。今年７月の開山に向けて模索が続いている。（大坪祐市）

死者・不明者０に

「山梨と協調し、入山料や規制時間を統一して実施できた。ルール・マナーの事前学習などによって遭難事故等が減少した」。鈴木知事は、昨年の本格的な入山規制をこう評価した。入山者は県の公式アプリ「静岡県ＦＵＪＩ ＮＡＶＩ」で事前登録して入山することになり、〈１〉入山料４０００円の納付〈２〉登山ルールの事前学習〈３〉午後２時〜翌午前３時に入山する際の山小屋予約――を義務づけられた。

県警の発表によると、静岡側の富士山開山期７月１０日〜９月１０日の遭難者は前年比で２８人減の３６人、死者・行方不明者は６人減の０人だった。県警は、入山規制や登山ルールなどの事前学習の効果で安全な登山への意識が高まった可能性があるとみている。

また環境省によると、昨年の県内の登山者は計８万４０３２人で、前年の約９４％だった。入山料の導入などによる登山者の減少も予想されていた中、県富士山世界遺産課の担当者は「登山者の減少は想定よりずっと少なかった。規制は一定の効果があった」と話す。

インバウンド増

県の登山規制は県富士登山条例を根拠としており、同条例は世界遺産としての富士山の価値の保全に重点を置いている。富士山オーバーツーリズムの効果的な規制は、２０１３年の世界遺産登録時にユネスコ世界遺産委員会から要請されていたものだ。これまでは観光振興の観点から見送られてきたが、インバウンドや弾丸登山の増加を受け、安全の観点から規制強化に踏み切った。

富士山の価値継承を目的とし、１３年に始まった富士山保全協力金（１人当たり１０００円）の任意徴収は、本格的な入山規制の導入を機に終了した。

トレイルランニング客も敬遠の可能性

登山者数をルート別に見ていくと、御殿場ルートの登山者数は７１１９人で、前年比で約５３・１％と、半減に近い結果となった。

要因の一つとして、トレイルランニング客の減少が指摘される。最も険しいとされる御殿場ルートで、トレイルランの練習として複数回登っていたトレイルランニング客が、１回４０００円の入山料の設定を敬遠した可能性が指摘されている。利用者からは「シーズンパスポートがあればありがたい」との声も出た。

また、須走ルートでは、山小屋関係者から「親子連れ客が減った」との声が聞かれた。入山料は１人ずつ納付する必要があるため、子どもの数が増えるほど料金の負担は増す。同課は今夏、子どもの入山者数などを調べる方針だ。

１山２制度

軽装登山者対策として、山梨側では昨年、県条例が改正されて入山拒否が可能になった一方、静岡側では軽装の登山者がいても入山を拒否できない状況だ。

開山日は、これまでは静岡側で７月１０日、山梨側で同１日だったが、静岡県は今年、須走ルートについては１日にする方向で調整している。１山２制度の解消に向け、両県の間で足並みをそろえる取り組みが進んでいる。