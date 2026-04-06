「美しい」「最高峰の技だ」スロー映像で“巧さ”が際立つ！ 田中碧の超絶技巧弾にファン衝撃「なぜ彼はベンチ要員なんだ？」
イングランドの伝統のカップ戦で、日本代表MFが輝きを放った。
現地４月５日に行なわれたFAカップ準々決勝で、リーズは敵地でウェストハムと対戦。２点リードを追いつかれる展開となったが、２−２のまま突入したPK戦を４−２で制し、準決勝進出を決めた。
この一戦で存在感を示したのが、リーズの田中碧だ。公式戦３試合ぶりに先発出場を果たすと、26分に結果を残す。ボックス内でノア・オカフォーのマイナスの折り返しを受けると、鋭い切り返しで相手DFをかわし、左足を振り抜く。力強いシュートを突き刺し、チームに先制点をもたらした。
このゴールに注目したのが、FAカップの公式Xだ。スロー映像が公開されると、その技術の高さがより鮮明に浮かび上がった。
トラップでピタリと足もとに収めたボールを、相手の届かない絶妙な位置に置き、シュートモーションに見せかけて、足裏でボールを転がす細やかなフェイントを挟む。これに反応したDFがバランスを崩した一瞬の隙を逃さず、左足を振ってゴールを奪った。スローだからこそ分かる繊細なタッチと判断力が詰まった一撃だった。
SNS上でも称賛の声が相次いだ。「美しい…」「なぜ彼はベンチ要員なんだ？」「あのフットワークはまさに最高峰の技だ」「これはみんなに見てほしい」「なんてすごい選手なんだ」「この夏、大きな移籍が待っているはず。本物の実力者」といったコメントが並び、改めてその実力を印象づけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スロー映像で見る田中碧の“神タッチ”！
現地４月５日に行なわれたFAカップ準々決勝で、リーズは敵地でウェストハムと対戦。２点リードを追いつかれる展開となったが、２−２のまま突入したPK戦を４−２で制し、準決勝進出を決めた。
この一戦で存在感を示したのが、リーズの田中碧だ。公式戦３試合ぶりに先発出場を果たすと、26分に結果を残す。ボックス内でノア・オカフォーのマイナスの折り返しを受けると、鋭い切り返しで相手DFをかわし、左足を振り抜く。力強いシュートを突き刺し、チームに先制点をもたらした。
トラップでピタリと足もとに収めたボールを、相手の届かない絶妙な位置に置き、シュートモーションに見せかけて、足裏でボールを転がす細やかなフェイントを挟む。これに反応したDFがバランスを崩した一瞬の隙を逃さず、左足を振ってゴールを奪った。スローだからこそ分かる繊細なタッチと判断力が詰まった一撃だった。
SNS上でも称賛の声が相次いだ。「美しい…」「なぜ彼はベンチ要員なんだ？」「あのフットワークはまさに最高峰の技だ」「これはみんなに見てほしい」「なんてすごい選手なんだ」「この夏、大きな移籍が待っているはず。本物の実力者」といったコメントが並び、改めてその実力を印象づけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スロー映像で見る田中碧の“神タッチ”！