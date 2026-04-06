◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)

佐々木朗希投手とバッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手が、試合後佐々木投手の投球に対し、厳しいコメントをしました。

今季2度目の先発となった佐々木投手は3回に2ランホームランを打たれると、4回にはスライダーをはじかれタイムリーヒット、さらにジェームズ・ウッド選手に3球目甘めのスプリットを打たれ3ランホームランで5回、6失点としました。

この日の佐々木投手のスプリットについてラッシング選手は「ただ不安定です。ストライクが取れない球になると、相手チームは投げるたびに見送り、こちらがゾーンに甘い球を投げるのを待つようになります。先ほども言ったように、ストライクを増やすために投球動作の技術的な面で修正できることがいくつかあるのかもしれませんし、あるいはマインドセットの問題かもしれません」と厳しいコメント。

しかし「一球一球、最高のスプリットを投げる必要はない」としつつ、「まだシーズンが始まって10試合も経っていません。彼が投手として成長する時間は十分にありますし、そうなると確信しています」と期待も込めました。

さらに、4回の3ランホームランはカウント0-2（ツーストライク・ノーボール）だったこともあり「私はワンバウンド気味に投げてほしかったです。芝生の上で跳ねても構わない。投球というのはそういうスポーツで、ミスもあれば、打たれることもあります。通常、0-2のカウントは最大限に活用すべきですし、特に変化球に苦しんでいる打者が相手ならなおさらです」とここでも苦言を呈しました。

しかしラッシング選手は「ただ同時に、これは成熟度の問題でもあります。彼があの状況から学んでくれることを願っています」と、メジャー2年目の佐々木投手をフォローしながら望みを託しました。