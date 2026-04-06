大谷翔平が第2号HR！3試合連続のマルチヒットも　ロッキーズ菅野は移籍後初勝利　レッドソックス吉田は3安打3打点の活躍

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が豪快な第2号ホームラン。

さらに、試合を決める犠牲フライと2打点の活躍で、チームの勝利に貢献しました。

雨のため、2時間ほど遅れて始まったワシントン・ナショナルズ戦。

3回、大谷選手の第2打席でした。

変化球を捉えると打球はセンターへ。

2試合ぶりとなる第2号ホームランで連続試合出塁を40試合に伸ばし、イチローさんの持つ日本人最長記録まであと3試合に迫りました。

援護をもらい気合が入ったのは先発の佐々木朗希投手（24）。

ところがその裏、逆転のツーランホームランを許してしまいました。

さらに続く4回にも、不運なヒットとホームランで4失点。

この日の佐々木投手は5回を投げ、自己ワーストの6失点でした。

大谷選手は5回の第3打席、今度はライト線へ運び、3試合連続のマルチヒット。

開幕直後とはうってかわって、ここ3試合でヒット6本、うち2本がホームランと完全に打撃復調！

そんな大谷選手に引っ張られ打線が奮起したドジャースは、8回にエスピナル選手のタイムリーなどで同点に追いつくと、1アウト1塁3塁のチャンスで大谷選手。

ホームラン…とはなりませんでしたが、犠牲フライには十分。

勝ち越しに成功しました。

打線の頑張りでチームは逆転勝ち。

佐々木投手の負けも消え、見事敵地で3連勝です。

コロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）は緩急を織り交ぜ、強力、フィラデルフィア・フィリーズ打線を抑えました。

ロッキーズの本拠地は標高が高く打球が飛びやすい「打者天国」として知られていますが、低めへの丁寧なピッチングで6回1失点。

移籍後、初勝利を挙げました。

ボストン・レッドソックスの吉田正尚選手（32）は第2打席。

ライト線へのタイムリー2ベースを放ち、今シーズン初ヒット初打点をマークしました。

これで勢いに乗った吉田選手はセンター前へクリーンヒット。

さらには、再びタイムリー2ベースと固め打ち。

3安打3打点の活躍を見せました。