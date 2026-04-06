Cocomi、胸元ざっくり黒ドレス姿に熱視線「女神様すぎる」「眩しいほど美しい」
【モデルプレス＝2026/04/06】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが、4月6日までに自身のInstagramを更新。胸元が大きく開いたデザインのドレス姿を公開した。
【写真】24歳キムタク長女「女神様」胸元ざっくりドレスで呪術廻戦キャラとの記念ショット
Cocomiは「Asian cross-border IP pop culture extravaganza CON-CON HONG KONG 2026！！香港滞在、最高でした！！アンバサダーを務めさせて頂きました」と報告。「本当に素敵な機会をありがとうございました！！（ドレスのまま巡ってました笑笑）」と感謝の言葉とともに、同イベントでの様子を複数枚投稿している。美しいデコルテが映える胸元がざっくりと開いた黒のロングドレスを身にまとい、人気アニメ「呪術廻戦」や「ハイキュー！！」などの展示を楽しむ姿が収められている。
この投稿は「女神様すぎる」「憧れのスタイル」「眩しいほど美しい」「無邪気な笑顔にキュン」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】24歳キムタク長女「女神様」胸元ざっくりドレスで呪術廻戦キャラとの記念ショット
◆Cocomi、胸元ざっくり黒ドレス姿披露
Cocomiは「Asian cross-border IP pop culture extravaganza CON-CON HONG KONG 2026！！香港滞在、最高でした！！アンバサダーを務めさせて頂きました」と報告。「本当に素敵な機会をありがとうございました！！（ドレスのまま巡ってました笑笑）」と感謝の言葉とともに、同イベントでの様子を複数枚投稿している。美しいデコルテが映える胸元がざっくりと開いた黒のロングドレスを身にまとい、人気アニメ「呪術廻戦」や「ハイキュー！！」などの展示を楽しむ姿が収められている。
◆Cocomiの投稿に「女神様すぎる」と反響
この投稿は「女神様すぎる」「憧れのスタイル」「眩しいほど美しい」「無邪気な笑顔にキュン」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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