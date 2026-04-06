お笑いコンビ「コットン」のきょん（38）がTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）にゲスト出演。妻でタレントのまつきりな（29）への告白やプロポーズについて赤裸々に語った。

きょんとまつきは昨年7月3日に結婚と第1子妊娠を発表。同11月1日に第1子が誕生したことを報告した。

プロポーズについてイジられた、きょんは「いいお寿司屋さんに連れて行って、帰り道に」とシチュエーションを明かした。MCの川島明らに屋外だったことにダメ出しされ、まつきに次の予定があって時間に制約があったことを説明した。

それでも「僕が告白した日は凄くいい日だった。いろいろ重なってる日で、絶対ここで告白するしかないという思いが強すぎて」と、わずかな空き時間で告白にいたったことを振り返り、「ファミマの前で“守らせてください”と」と言ったことも明かした。

告白の答えは、まさかの「ちょっと考えさせてください」。そして、「なかなかない状況だと思うんですけど、僕が告白する前日に、違う方から告白されてたんですよ。2番手だった」と衝撃の舞台裏を打ち明け、「あとあと聞いたら即答するべきだったと言ってくれたんですけど、テンパっちゃったらしくて、ちょっと考えさせてくださいって」とまつきの言い分も語った。

ここで、川島が違和感に気づき「告白の話してるの？プロポーズじゃなくて」と指摘。「いや、ややこしい話だなと思って。ヤバかったよね」と続け、「エピソードゼロなんか聞きたくない」と笑いながら突っ込んだ。

きょんはその後、旅行先の神戸のホテルでプロポーズしたことも明かした。