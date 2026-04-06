にんじんの甘みを味わう！少量油で作る「にんじんのかき揚げ」
【画像で見る】フライパンに接したまま両面火を通すのでバラバラになりにくい「にんじんのかき揚げ」
少しだけ残った食材、どうせなら使い切ってしまいたい…。そんな時はかき揚げを作ってみてはいかがでしょう。今回ご紹介するのはにんじんで作るかき揚げ。大さじ4杯程度の油で作れて、バラバラにならない！にんじんならではの甘みが凝縮した味わいを楽しめるかき揚げです。
教えてくれたのは…
▷市瀬悦子さん
料理研究家。身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍中。大の揚げもの好きで知られる市瀬さんも太鼓判のエコ揚げレシピを教えてくれました！
手順1 先に打ち粉をする
少ないころもでもしっかりまとまり、軽い食感に。
手順2 ころもをつける
ざっくりと混ぜ、材料全体にころもをまとわせる。練らないように注意！
手順3 箸でつまんでフライパンへ
ころもが多いと、もったりする原因に。具材を箸でつまんで少量ずつフライパンに入れて。
手順4 両面をカリッと揚げる
上下を返したら油を足し、こんがりと揚げる。
■にんじんのかき揚げ
にんじんだけ！？凝縮した甘みにびっくり！
【材料・2人分】＊1人分283kcal／塩分0.4g
・にんじん・・・ 大1/2本（約100g）
■Ａ＜混ぜる＞
└小麦粉・・・ 大さじ3
└片栗粉 ・・・大さじ1
└冷水 ・・・大さじ4
小麦粉 サラダ油 塩
【作り方】
1．にんじんはせん切りにする。ボウルに入れ、小麦粉大さじ1/2をふり入れてざっとまぶす。Ａを加え、ざっくりと混ぜる。
2．フライパンに油大さじ2を入れ、1を4等分して入れる。中火にかけ、さわらずに3〜4分揚げる。こんがりと色づいたら上下を返し、油大さじ2を足す。2〜3分揚げたらフライパンを傾けて油をため、上下を返しながら約1分揚げる。器に盛り、塩ひとつまみをふる。
＊ ＊ ＊
具材はにんじんだけ！色々な食材を切って準備しなくてよいので気軽に作れそうですね。残ったにんじんを使い切りたい、そんなときにぜひ作ってみてください。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子