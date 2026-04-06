

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





60510.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)

59895.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)

58364.39 ボリンジャー:＋3σ(25日)

58153.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57820.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)

56856.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)

56748.70 均衡表雲上限(日足)

56411.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55348.21 ボリンジャー:＋1σ(25日)

55129.08 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54945.67 均衡表転換線(週足)

54741.54 均衡表基準線(日足)

54669.29 13週移動平均線

53988.11 均衡表雲下限(日足)

53840.12 25日移動平均線

53636.26 75日移動平均線



53413.68 ★日経平均株価6日終値



52938.24 均衡表基準線(週足)

52927.26 ボリンジャー:-1σ(13週)

52614.95 6日移動平均線

52438.15 26週移動平均線

52408.70 均衡表転換線(日足)

52332.03 ボリンジャー:-1σ(25日)

51185.24 ボリンジャー:-2σ(13週)

50823.94 ボリンジャー:-2σ(25日)

49747.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

49443.21 ボリンジャー:-3σ(13週)

49315.85 ボリンジャー:-3σ(25日)

48008.50 200日移動平均線

47056.30 ボリンジャー:-2σ(26週)

44365.37 ボリンジャー:-3σ(26週)

43284.80 均衡表雲上限(週足)

39694.91 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 65.99(前日68.46)

ST.Slow(9日) 60.15(前日50.86)



ST.Fast(13週) 32.21(前日33.49)

ST.Slow(13週) 35.32(前日41.44)



［2026年4月6日］



株探ニュース

