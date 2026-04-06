【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(6日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
60510.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)
59895.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58364.39 ボリンジャー:＋3σ(25日)
58153.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)
57820.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)
56856.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)
56748.70 均衡表雲上限(日足)
56411.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55348.21 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55129.08 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54741.54 均衡表基準線(日足)
54669.29 13週移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53840.12 25日移動平均線
53636.26 75日移動平均線
53413.68 ★日経平均株価6日終値
52938.24 均衡表基準線(週足)
52927.26 ボリンジャー:-1σ(13週)
52614.95 6日移動平均線
52438.15 26週移動平均線
52408.70 均衡表転換線(日足)
52332.03 ボリンジャー:-1σ(25日)
51185.24 ボリンジャー:-2σ(13週)
50823.94 ボリンジャー:-2σ(25日)
49747.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
49443.21 ボリンジャー:-3σ(13週)
49315.85 ボリンジャー:-3σ(25日)
48008.50 200日移動平均線
47056.30 ボリンジャー:-2σ(26週)
44365.37 ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80 均衡表雲上限(週足)
39694.91 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 65.99(前日68.46)
ST.Slow(9日) 60.15(前日50.86)
ST.Fast(13週) 32.21(前日33.49)
ST.Slow(13週) 35.32(前日41.44)
［2026年4月6日］
株探ニュース