　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


60510.93　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
59895.36　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
58364.39　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
58153.34　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57820.01　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
56856.30　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
56748.70　　均衡表雲上限(日足)
56411.31　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55348.21　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55129.08　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54741.54　　均衡表基準線(日足)
54669.29　　13週移動平均線
53988.11　　均衡表雲下限(日足)
53840.12　　25日移動平均線
53636.26　　75日移動平均線

53413.68　　★日経平均株価6日終値

52938.24　　均衡表基準線(週足)
52927.26　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52614.95　　6日移動平均線
52438.15　　26週移動平均線
52408.70　　均衡表転換線(日足)
52332.03　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51185.24　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50823.94　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49747.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49443.21　　ボリンジャー:-3σ(13週)
49315.85　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48008.50　　200日移動平均線
47056.30　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44365.37　　ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80　　均衡表雲上限(週足)
39694.91　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　65.99(前日68.46)
ST.Slow(9日)　　60.15(前日50.86)

ST.Fast(13週)　 32.21(前日33.49)
ST.Slow(13週)　 35.32(前日41.44)

［2026年4月6日］

株探ニュース