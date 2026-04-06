[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1770銘柄・下落1137銘柄（東証終値比）
4月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2969銘柄。東証終値比で上昇は1770銘柄、下落は1137銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが180銘柄、値下がりは43銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は430円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4222> 児玉化 1145 +100（ +9.6%）
2位 <3186> ネクステージ 3834 +269（ +7.5%）
3位 <9160> オンザページ 332.3 +20.3（ +6.5%）
4位 <9418> ＵＮＥＸＴ 1763 +90（ +5.4%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <4343> イオンファン 2590 +81（ +3.2%）
7位 <4512> わかもと 356 +11（ +3.2%）
8位 <4082> 稀元素 2150 +63（ +3.0%）
9位 <3681> ブイキューブ 69 +2（ +3.0%）
10位 <5341> アサヒエイト 280 +8（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2789> カルラ 440 -19（ -4.1%）
2位 <6664> オプトエレ 275.1 -7.9（ -2.8%）
3位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 661.4 -18.6（ -2.7%）
4位 <323A> フライヤー 454 -12（ -2.6%）
5位 <7422> 東邦レマック 384 -10（ -2.5%）
6位 <4075> ブレインズ 1297.1 -30.9（ -2.3%）
7位 <1783> ファンタジス 60.7 -1.3（ -2.1%）
8位 <4679> 田谷 303 -6（ -1.9%）
9位 <3667> ｅｎｉｓｈ 55.9 -1.1（ -1.9%）
10位 <3185> 夢展望 211.1 -3.9（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 8699.9 +145.9（ +1.7%）
2位 <6532> ベイカレント 4824.2 +58.2（ +1.2%）
3位 <3092> ＺＯＺＯ 1150 +13.5（ +1.2%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2042.4 +21.9（ +1.1%）
5位 <6504> 富士電機 10697.5 +112.5（ +1.1%）
6位 <1808> 長谷工 2926.2 +28.7（ +1.0%）
7位 <5803> フジクラ 4645 +45（ +1.0%）
8位 <6305> 日立建機 5431.1 +52.1（ +1.0%）
9位 <5101> 浜ゴム 6228.4 +56.4（ +0.9%）
10位 <6361> 荏原 4564.9 +37.9（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4188> 三菱ケミＧ 910 -7.5（ -0.8%）
2位 <2501> サッポロＨＤ 1780.1 -11.4（ -0.6%）
3位 <7731> ニコン 2005.8 -12.7（ -0.6%）
4位 <4005> 住友化 530.1 -3.1（ -0.6%）
5位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 473 -2（ -0.4%）
6位 <5714> ＤＯＷＡ 9080.2 -36.8（ -0.4%）
7位 <7267> ホンダ 1257 -5.0（ -0.4%）
8位 <4004> レゾナック 11800 -45（ -0.4%）
9位 <3659> ネクソン 2627.5 -9.5（ -0.4%）
10位 <5233> 太平洋セメ 3522.5 -12.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4222> 児玉化 1145 +100（ +9.6%）
2位 <3186> ネクステージ 3834 +269（ +7.5%）
3位 <9160> オンザページ 332.3 +20.3（ +6.5%）
4位 <9418> ＵＮＥＸＴ 1763 +90（ +5.4%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <4343> イオンファン 2590 +81（ +3.2%）
7位 <4512> わかもと 356 +11（ +3.2%）
8位 <4082> 稀元素 2150 +63（ +3.0%）
9位 <3681> ブイキューブ 69 +2（ +3.0%）
10位 <5341> アサヒエイト 280 +8（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2789> カルラ 440 -19（ -4.1%）
2位 <6664> オプトエレ 275.1 -7.9（ -2.8%）
3位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 661.4 -18.6（ -2.7%）
4位 <323A> フライヤー 454 -12（ -2.6%）
5位 <7422> 東邦レマック 384 -10（ -2.5%）
6位 <4075> ブレインズ 1297.1 -30.9（ -2.3%）
7位 <1783> ファンタジス 60.7 -1.3（ -2.1%）
8位 <4679> 田谷 303 -6（ -1.9%）
9位 <3667> ｅｎｉｓｈ 55.9 -1.1（ -1.9%）
10位 <3185> 夢展望 211.1 -3.9（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 8699.9 +145.9（ +1.7%）
2位 <6532> ベイカレント 4824.2 +58.2（ +1.2%）
3位 <3092> ＺＯＺＯ 1150 +13.5（ +1.2%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2042.4 +21.9（ +1.1%）
5位 <6504> 富士電機 10697.5 +112.5（ +1.1%）
6位 <1808> 長谷工 2926.2 +28.7（ +1.0%）
7位 <5803> フジクラ 4645 +45（ +1.0%）
8位 <6305> 日立建機 5431.1 +52.1（ +1.0%）
9位 <5101> 浜ゴム 6228.4 +56.4（ +0.9%）
10位 <6361> 荏原 4564.9 +37.9（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4188> 三菱ケミＧ 910 -7.5（ -0.8%）
2位 <2501> サッポロＨＤ 1780.1 -11.4（ -0.6%）
3位 <7731> ニコン 2005.8 -12.7（ -0.6%）
4位 <4005> 住友化 530.1 -3.1（ -0.6%）
5位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 473 -2（ -0.4%）
6位 <5714> ＤＯＷＡ 9080.2 -36.8（ -0.4%）
7位 <7267> ホンダ 1257 -5.0（ -0.4%）
8位 <4004> レゾナック 11800 -45（ -0.4%）
9位 <3659> ネクソン 2627.5 -9.5（ -0.4%）
10位 <5233> 太平洋セメ 3522.5 -12.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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