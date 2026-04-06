　4月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2969銘柄。東証終値比で上昇は1770銘柄、下落は1137銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが180銘柄、値下がりは43銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は430円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4222>　児玉化　　　　　　 1145　 +100（　+9.6%）
2位 <3186>　ネクステージ　　　 3834　 +269（　+7.5%）
3位 <9160>　オンザページ　　　332.3　+20.3（　+6.5%）
4位 <9418>　ＵＮＥＸＴ　　　　 1763　　+90（　+5.4%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
6位 <4343>　イオンファン　　　 2590　　+81（　+3.2%）
7位 <4512>　わかもと　　　　　　356　　+11（　+3.2%）
8位 <4082>　稀元素　　　　　　 2150　　+63（　+3.0%）
9位 <3681>　ブイキューブ　　　　 69　　 +2（　+3.0%）
10位 <5341>　アサヒエイト　　　　280　　 +8（　+2.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2789>　カルラ　　　　　　　440　　-19（　-4.1%）
2位 <6664>　オプトエレ　　　　275.1　 -7.9（　-2.8%）
3位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　661.4　-18.6（　-2.7%）
4位 <323A>　フライヤー　　　　　454　　-12（　-2.6%）
5位 <7422>　東邦レマック　　　　384　　-10（　-2.5%）
6位 <4075>　ブレインズ　　　 1297.1　-30.9（　-2.3%）
7位 <1783>　ファンタジス　　　 60.7　 -1.3（　-2.1%）
8位 <4679>　田谷　　　　　　　　303　　 -6（　-1.9%）
9位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 55.9　 -1.1（　-1.9%）
10位 <3185>　夢展望　　　　　　211.1　 -3.9（　-1.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　 8699.9 +145.9（　+1.7%）
2位 <6532>　ベイカレント　　 4824.2　+58.2（　+1.2%）
3位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1150　+13.5（　+1.2%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2042.4　+21.9（　+1.1%）
5位 <6504>　富士電機　　　　10697.5 +112.5（　+1.1%）
6位 <1808>　長谷工　　　　　 2926.2　+28.7（　+1.0%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　 4645　　+45（　+1.0%）
8位 <6305>　日立建機　　　　 5431.1　+52.1（　+1.0%）
9位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6228.4　+56.4（　+0.9%）
10位 <6361>　荏原　　　　　　 4564.9　+37.9（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　910　 -7.5（　-0.8%）
2位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1780.1　-11.4（　-0.6%）
3位 <7731>　ニコン　　　　　 2005.8　-12.7（　-0.6%）
4位 <4005>　住友化　　　　　　530.1　 -3.1（　-0.6%）
5位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　473　　 -2（　-0.4%）
6位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 9080.2　-36.8（　-0.4%）
7位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1257　 -5.0（　-0.4%）
8位 <4004>　レゾナック　　　　11800　　-45（　-0.4%）
9位 <3659>　ネクソン　　　　 2627.5　 -9.5（　-0.4%）
10位 <5233>　太平洋セメ　　　 3522.5　-12.5（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース