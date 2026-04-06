くまもと再春館製薬所バドミントン部は6日、松山奈未選手の診断結果について発表しました。

松山選手は緑川大輝選手とペアを組み、3月末に行われた「ベトナムインターナショナルチャレンジ2026」に出場。混合ダブルスの決勝戦に進出するも、試合中に松山選手が膝を負傷したことで、途中棄権していました。帰国後に精密検査を受け「左膝前十字靭帯損傷」、「内側側副靭帯損傷」と診断されたとのこと。今後は医師の指導のもと、手術およびリハビリに専念していくと発表されました。

松山選手は自身のインスタグラムを更新し、「ケガを報告した際たくさんの方から励ましのメッセージをいただきこんなにたくさんの方が私の事を待っていてくれてるんだと思いました。本当に嬉しかったです」と感謝のコメントをつづりました。さらに続けて「私は元気です！！乗り越えて、強くなって戻ってきます。いつも支えて頂きありがとうございます！！」とし、復帰に向けて意気込みました。