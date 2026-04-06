EXILE TETSUYA（45）が6日、でフランケ最先端コーヒーマシン「Mytico」PRイベントに出席した。

15年から自身がプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を立ち上げ、現在は全国に12店舗を構えている。昨年12月に同マシンを東京、名古屋、大阪の4店舗に「Mytico」に導入。「エンターテインメントコーヒーショップががっちゃんこしたコーヒー屋なので、EXPGというエンターテインメントスクールに通うアルバイトの子が夢を追いながら働いていたりする。必ずしもコーヒーマンになりたいわけじゃない人もいる中で、『Mytico』はスピード感や再現性といったクオリティーの部分を解決してくれている」と好感触を示していた。

導入以降、LDH所属アーティストも続々と来店し、「NESMITHもAKIRAも来てくれて、GENERATIONSのメンバーもFANTASTICSやTHE RAMPAGEのメンバーも、誰かしら来てくれている」とにっこり。「『てっちゃんのおかげでコーヒーが飲めるようになった』と言ってくれるメンバーが結構いることがいつもうれしい。同期の（橘）ケンチも『てっちゃんのせいでコーヒー好きになっちゃった』って言ってくれている」と明かした。

続けて「SHOKICHIさんとNAOTOさんがめちゃくちゃフーディーで、常にどこかのお店に行っている。あの2人に評価してもらいたい」と語った。