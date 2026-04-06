日本時間7日からトロントでブルージェイズと対戦

米大リーグのドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦。大谷翔平投手の2号などで8-6と勝利し、6日（同7日）からのブルージェイズ戦のためカナダ・トロントに向かった。移動時の服装が話題となっている。

ナショナルズ戦で大谷は2号を含む4打数2安打。勝ち越し犠飛も放った。先発登板した佐々木朗希は5回6失点だったが、打線の奮起で負けは消えた。

逆転勝ちを収めた後は、ブルージェイズ戦のためトロントへ。ドジャースのXやインスタグラムは、大谷らがオフホワイトのナイキのジャージに身を包んで移動している写真を投稿。X上のファンの視線を集めた。

「何かみなサイボーグ感が」

「新しいジャージカッコいいです」

「どう見ても宇宙飛行士」

「シティコネロゴジャージじゃん かっこいい」

「白のジャージかわいいー」

ブルージェイズとは昨季のワールドシリーズで激闘を繰り広げた。7日（日本時間8日）は山本由伸、8日（同9日）は大谷の先発登板が予定されている。



（THE ANSWER編集部）