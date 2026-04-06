「どう見ても宇宙飛行士」 大谷が由伸が…ド軍の移動風景に視線集中「みなサイボーグ感」
日本時間7日からトロントでブルージェイズと対戦
米大リーグのドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦。大谷翔平投手の2号などで8-6と勝利し、6日（同7日）からのブルージェイズ戦のためカナダ・トロントに向かった。移動時の服装が話題となっている。
ナショナルズ戦で大谷は2号を含む4打数2安打。勝ち越し犠飛も放った。先発登板した佐々木朗希は5回6失点だったが、打線の奮起で負けは消えた。
逆転勝ちを収めた後は、ブルージェイズ戦のためトロントへ。ドジャースのXやインスタグラムは、大谷らがオフホワイトのナイキのジャージに身を包んで移動している写真を投稿。X上のファンの視線を集めた。
「何かみなサイボーグ感が」
「新しいジャージカッコいいです」
「どう見ても宇宙飛行士」
「シティコネロゴジャージじゃん かっこいい」
「白のジャージかわいいー」
ブルージェイズとは昨季のワールドシリーズで激闘を繰り広げた。7日（日本時間8日）は山本由伸、8日（同9日）は大谷の先発登板が予定されている。
（THE ANSWER編集部）