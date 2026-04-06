hitomiの新曲「Choice！」が、フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソングとして昨日4月5日の放送回よりオンエアされた。

放送に先立ち、hitomiは自身のSNSで「新曲『Choice！』放送されます！良かったら観てねー」とコメントし、視聴を呼びかけていた。実際のオンエア後、SNS上では「新曲嬉しい！」「フル尺で聴きたい」といった声が相次ぎ、楽曲への期待と好意的な反応が寄せられている。

今回の楽曲は、今、知りたい「最」も「新」しいニュースを「最」も「深」く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマである２つの“サイシン”に対し、視聴者目線から、あるいは母親目線から、受け手自身も1つ1つの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択（Choice）をワクワクしながら楽しもう！という明るいメッセージを、気取ることなく普段使いのワードチョイスで表現している。

1年間にわたり、同番組のエンディングテーマとしてオンエアされる予定だ。なお、「Choice！」は今後デジタルリリースも予定されているとのことだ。