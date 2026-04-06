独立リーグの千葉スカイセイラーズが球団公式インスタグラムを更新し、２３年に在籍していた巨人・平山功太内野手（２２）の支配下昇格を祝福した。

平山は２３年に同球団に入り、同年の育成７位で巨人に入団。今年は３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で１軍に合流すると同戦で今年のチーム初本塁打を放つなど３安打をマークし、同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）でも本塁打を記録していた。開幕２軍だったが、ファームで好調を維持し、前日５日に支配下契約を結んでいた。

千葉スカイセイラーズは２２年に設立され、２３年はベイサイドリーグに参加。２５年に「ＢＣリーグ」に準加盟し、今年同リーグに正式加盟した。平山は同球団が輩出した初のＮＰＢ選手で「２０２３年、わずか２球団から始まった独立リーグ 千葉スカイセイラーズ。『ＮＰＢを諦めない』その想いを胸に、平山はこのチームに来た。目標のＮＰＢの夢を叶えた！次の目標は『支配下登録』を掲げた！千葉スカイセイラーズもまた初加盟という夢を叶えた！そして今―。初代ＮＰＢ戦士・平山功太が支配下という夢を叶えた！！」とつづった。