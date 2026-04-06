プロボクシングの大橋ジムは６日、６月１０日に東京・後楽園ホールで行う「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ １５７」の出場選手を発表。将来が期待される片岡雷斗（１９）、弟の叶夢（とむ、１８）兄弟＝ともに大橋＝がそろって出場することが正式に決まった。

雷斗はプロ２戦目でライトフライ級（４８・９キロ以下）のノンタイトル８回戦、叶夢はプロデビュー戦（バンタム級＝５３・５キロ以下＝６回戦）で登場する。

アマチュアで６冠を獲得し、大橋秀行会長（６１）から「ザ・サンダー」の異名を贈られた雷斗は先月２４日のプロデビュー戦で、日本ライトフライ級６位（当時）の大橋波月（湘南龍拳）に６回ＴＫＯ勝ち。最新の日本ランキングでは、いきなり７位にランクインした。２戦目の対戦相手は未定だが「デビュー戦でたくさん経験させてもらった。より強くなった姿を見せます」と力を込めた。今後、本格的にスパーを開始する予定で「しっかり２戦目で相手を倒しに行くような、相手の隙を狙えるようなシーンをスパーでもできるようにしたい」と意欲的。「見ていて、面白い試合をして、夢と希望を与えるような選手になります」と宣言した兄は、弟との“競演”に「一緒に出場できるのはうれしいんですが、たぶん、弟の方がうれしいんじゃないかな？」と話した。

高校３冠の叶夢は今月中にもＢ級（６回戦）のプロテストを受ける予定で、合格すればバンタム級６回戦でデビュー予定だ。兄から話を向けられると「兄のデビュー戦をすごく近くでみさせてもらって、自分がデビューするときに、こうやって同じ舞台でやらせてもらうのは本当にうれしい。大橋選手は本当に強くて、すごいプレッシャーがあって、プロの世界だなって改めて感じる試合でした」と兄の試合に大きな刺激を受けた様子。「しっかり圧倒して、自分のボクシングを貫いて、倒しに行きます」と叶夢。大橋会長からは「夢を叶えていく」という思いを込め「ザ・ドリーム」と命名された。

最近金髪に染めた１８歳は身長１７１センチ。高校時代にフジテレビ系「ミラモンＧＯＬＤ」で特集されたり、昨年には第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにも挑戦したイケメンボクサーだが、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）ともマスボクシング（軽めのスパーリング）を体験させてもらうなど大きな期待が寄せられている。「体験したことがないボクシングで、気づいたら目の前にいたというくらい、足のスピードがすごかった」とトッププロのすごさを肌で感じた。今後、成長次第では階級を上げていくこともあるようで、まずは「自分の持ち味を生かして、一戦、一戦、頑張ります」と抱負を語った。