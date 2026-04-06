お笑いタレントの横澤夏子（35）は6日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）のオープニングを欠席し、途中から出演した。

この日のオープニングでは出演者を紹介した際、MCの「ハライチ」澤部佑は「あれ、横澤は？きょうは」と話を振り、進行役の同局・松崎涼佳アナウンサーが「お子さまの入学式ということで、終わり次第途中参加をしてくださいます」と説明した。

この日は番組で考案したゲーム「ぽかぽカーリング」のスペシャルだったため、澤部は「入学式でも今こうしている（カーリングを投げる動作をしている）ことでしょう。イメージトレーニングをしながら向かっていることと思います」と話して笑わせた。

そうして放送開始から約1時間が過ぎたCM明けから横澤が登場。澤部が「さあここで、横澤到着しました」と伝えると、横澤は「ありがとうございま―す」と元気にあいさつ。入学式からと言われ、「はい、入学式。入場するだけで泣いちゃった」と泣くしぐさをしてみせた。

だが「ハライチ」岩井勇気は「ごめん、ぽかぽかチーム負けちまって」と横澤が参加するはずだった「ぽかぽカーリング」ではチームは既に敗退したと伝え、横澤は「ええ〜っ！？ウソ」とショックを受けた様子。

さらに横澤は自身が登場する前に出演者が食べていた「うなぎはないんですか？」と話して笑わせ、澤部は「たぶん裏にあるから」となだめた。

それでも横澤は再び澤部から「良かったですね」と言われ、「ありがとうございます」と頭を下げた。

横澤は2017年に結婚し、2020年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産している。