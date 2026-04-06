スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が5日放送の「Going!Sports&News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。“どこよりも遅い”赤星のセ・リーグ順位予想」を紹介した。

同氏が3月24日付のスポニチ本紙で予想した順位は

1位阪神 2位中日 3位DeNA 4位巨人 5位広島 6位ヤクルト

そして同放送内は

1位阪神 2位巨人 3位中日 4位DeNA 5位広島 6位ヤクルト

開幕から3カードを消化し、2〜4位の順位が入れ替わった。

とはいえ、ここまで7勝1敗、貯金6の快進撃で首位を突っ走るヤクルトの最下位予想が変わらず。冒頭に苦笑いしながら「ちょっと失敗したと思っています」と言いながらも不動の予想だった。

2位予想には、巨人が4位から“浮上”。「開幕からキャベッジ選手、ダルベック選手が活躍している。ダルベック選手が岡本選手（ブルージェイズ）の穴を埋められる、いけそうだなと思っています」と説明し、鍵の選手に泉口友汰内野手を挙げた。

“降格”はDeNAと中日。3位に下がった中日については「（ここまでの）負け方が非常に良くない。取れていた試合を落としている。岡林選手が（ケガで）離脱もしてしまった」と明かした。

4位としたDeNAについては「このチームは投手。昨年の外国人投手（ジャクソン、ケイ）がいなくなって、先発に持ってきた入江投手が結果を出せないのが、結構苦しい」と続けた。

そして最後に古巣阪神については不変の1位予想を紹介。「この1週間を見て確信しました」と力強く言い切った。

さらに「来年は6月。その翌年は7月に予想したいと思います」と出演者の笑いを誘っていた。