ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』興収11.5億突破！ 入場者プレゼント第2弾決定
日本での初日の興行収入が実写・アニメを含め26年洋画No.1の大ヒットスタートを切った、ライアン・ゴズリング主演映画『プロジェクト・へイル・メアリー』。このたび、日本での大ヒットを記念して、入場者プレゼント第2弾の配布が決定した。
【写真】ライアン・ゴズリング演じる科学教師グレースと異星人ロッキー
作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した本作は、滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描くSF作品。
4月5日までで日本での興行収入が11億5082万3460円、動員66万1644人を突破。全米での興行収入は約346億7618万円（約2億1718万ドル）、全世界の興行収入は約671億8397万円（約4億2078万ドル）を突破。Amazon MGMスタジオ作品史上最大のヒット作となりながら26年公開の洋画No.1ヒットの記録を更新。早くも来年度のアカデミー賞候補として全世界の注目を集めている。
大ヒット御礼・入場者プレゼント第2弾は、人気を博している異星人ロッキーのオリジナルステッカー。全上映形式で配布される（数量限定）。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、公開中。
【写真】ライアン・ゴズリング演じる科学教師グレースと異星人ロッキー
作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した本作は、滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描くSF作品。
大ヒット御礼・入場者プレゼント第2弾は、人気を博している異星人ロッキーのオリジナルステッカー。全上映形式で配布される（数量限定）。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、公開中。