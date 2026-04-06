「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後２時現在で、ＳＡＡＦホールディングス<1447.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社は３月１３日、Ｓｃｈｏｏ<264A.T>と資本・業務提携に向けた協議を開始すると発表した。教育プラットフォーム事業を推進するＳｃｈｏｏとの提携を通じてデジタル人材プラットフォーム構築・強化を図ることで、企業価値の最大化を実現するのが狙いとしており、ＳＡＡＦＨＤは３月１６日と２６日の２回に分けてＳｃｈｏｏ株式計２３９万４０００株（発行済み株数の１８．８３％）を取得する予定。なお、２６年３月期以降の業績に与える影響は未定としている。



この発表を受けて、同社株は１３日終値３７６円から２４日には４４２円まで上昇。その後も４００円前後で推移していたが、買い一巡感も台頭しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS