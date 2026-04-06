ナショナルズ・パークでドジャース対ナショナルズの一戦が4月6日に行われ、ドジャースが最大5点差をひっくり返し、8対6で鮮やかな逆転勝利を収めた。大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。先制のソロ本塁打に加え、8回には勝ち越しの犠牲フライを放つなど、逆転劇の起点と終止符を打つ活躍を見せた。試合速報データに基づき、大谷の打席結果と詳細をまとめる。

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大谷翔平：本日の全打席まとめ

大谷はこの日、犠牲フライを含む5打席に立ち、本塁打1本を含む2安打2打点を記録。本試合の打撃成績は4打数2安打、2打点、1本塁打（犠牲フライが1つあるため打数は4）。

第1打席（1回表）： 無死走者なしの場面。凡退に倒れるも、相手先発グリフィンの立ち上がりを伺う。

第2打席（3回表）： 無死走者なし。カウント2-1からの4球目を完璧に捉え、センターへ先制のソロ本塁打を叩き込む。均衡を破る価値ある一振りとなった。

第3打席： 先発佐々木が打ち込まれ、1対6と大きくリードを許した展開での打席。出塁を狙うも凡退。

第4打席： 追い上げムードの中での打席。安打を放ち、マルチ安打を記録してチャンスを広げた。

第5打席（8回表）： 6対6の同点に追いつき、なおも無死3塁の絶好機。初球をきっちりとレフトへ運び、勝ち越しの犠牲フライ（1打点）を記録。これが結果的に決勝点となった。

際立つ勝負強さと、先発陣への課題

この日の大谷は、先制ホームラン、そして試合終盤の最もプレッシャーがかかる場面での勝ち越し犠飛と、まさに「ここぞ」という場面での勝負強さが光った。5点差を追いかける展開でも集中力を切らさず、打線の中核として逆転劇を牽引した功績は大きい。一方で、先発の佐々木朗希が5回6失点（2被弾）と崩れた点は、チームとして大きな懸念点だ。打線の援護によって佐々木に黒星はつかなかったものの、序盤の大量失点は試合の主導権をナショナルズに渡す危うい展開を招いた。大谷の安定した貢献がチームを救った形だが、投打の噛み合いという面では、次戦以降の先発陣の立て直しが不可欠と感じさせる内容だった。