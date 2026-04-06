ジャケット写真は、“スカート丈が不適切なJK”微笑（ポエム）ちゃん！osage、TVアニメ『ポンスカ』OPテーマ「ヒトリゴト」CDリリース決定

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osageが、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』OPテーマ「ヒトリゴト」を含むニューシングル「ヒトリゴト」を、5月27日にCDリリースすることを発表した。

■CDは期間生産限定盤1形態でのリリース

TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』は、TOKYO MX他にて、4月6日より順次放送スタート。

併せて、CD収録内容とジャケット写真（※メイン写真）が解禁。“スカート丈が不適切なJK”＝小日向微笑（コヒナタ・ポエム）がフィーチャーされた絵柄となっており、CDは期間生産限定盤1形態でのリリースとなる。

また4月6日より「ヒトリゴト」の先行配信がスタート。こちらも要チェックだ。

■TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』あらすじ

桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑（ポエム）ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。

水と油のようなふたりが、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！

正反対なふたりだったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、ふたりの出会いから始まる青春のお話――。

(C)横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒトリゴト」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「ヒトリゴト」

＜収録内容＞

01. ヒトリゴト

02. 残り香 -Acoustic Ver-

03. ごめんね。 -Acoustic Ver-

04. ヒトリゴト -TV Size-

■関連リンク

TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』番組サイト

https://ponsuka.com

osage OFFICIAL SITE

https://osage-official.com/