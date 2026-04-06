◇MLB メッツ 5-2 ジャイアンツ(日本時間6日、オラクル・パーク)

今季2戦目の先発登板を迎えたメッツ・千賀滉大投手。5者連続三振を奪うなど好投も、勝ち越しを許しての降板となりました。

日本時間1日の試合に続いて、同6日のジャイアンツ戦で先発マウンドにあがった千賀投手。初回の先頭打者から持ち味のフォークを生かして三振を奪うなど、無失点の立ち上がりを見せます。すると2回にはメッツ打線が先頭からの連打でチャンスメイク。続くマーク・ビエントス選手のタイムリーで1点を先制しました。

援護をもらった千賀投手は奪三振ショーを披露。初回の最後のバッターからは4球連続のフォークなどで空振り三振としていましたが、2回には三者連続で三振を奪います。さらに3回の先頭からも三振を奪い、5者連続三振を記録しました。

4回には先頭にこの試合初ヒットを許すも、5回までスコアボードに0を刻み続けた千賀投手。しかし6回にはジャイアンツ打線につかまります。先頭にヒットを浴び、後続を2本のフライで2アウトまで追い込むも、ここから痛恨の2連続タイムリー。勝ち越しを許し、ここで降板となりました。千賀投手のこの日の成績は5回と2/3で88球を投げ、被安打5、奪三振7、与四球2、2失点となりました。

その後チーム打線は8回に奮起し、逆転して勝利。千賀投手は前回登板で今季1敗目を喫していましたが、この日も勝ち負けつかず、今季初白星はおあずけとなりました。