The Biscatsが4月1日に結成7周年を迎え、記念イベント＜The Biscats 7th ANNIVERSARY PARTY＞を4月4日渋谷にて2部形式で開催した。

1部は「Roots of The Biscats」のタイトルでMisakiソロ時代の「Midnight of trip」で幕を開け、初期のナンバーで組んだライブを貴重なアコースティックスタイルでこの日は披露。2部は「Future of The Biscats」のタイトルでシングル曲中心のライブを披露、最新曲の「恋をとめないで」でこの日のライブは幕を閉じた。

1部2部のトークコーナーではレギュラーラジオ番組『ロカってるナイト3』の公開収録も行われ、会場のキャッさん(The Biscatsのファンの総称)全員で「恋とめダンス」も行うなど楽しい時間を過ごし、5月20日先行配信曲のタイトル「よそ見はNO！」やアルバムタイトル『BLACK or PINK？』の発表、秋からの全国ツアーが発表され会場を盛り上げた。

Misakiは「楽しいこと、苦しいこと、色々な事を経験させていただいた7年間でした。キャッさん、関係者のみなさん、スタッフのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいの7年でした。次なる目標の武道館に向けて最高にラッキー７な年にしたいと思います。新曲、アルバム、ツアー、イベントと盛りだくさんなので1人でも多くの方々とがんばロカビリーしていきたいです！」とコメント。

＜MUSIC AWARDS 2026＞のリクエスト特別賞のエントリーアーティストへの選出、3月リリースのCOMPLEXのカバー曲「恋をとめないで」のMVの再生回数がバンド史上最速で30万回を突破など、存在感を増すThe Biscatsの今年の動きに引き続き注目したい。

■＜The Biscats TOUR 2026『BLACK or PINK?』＞ 9月5日(土) 大阪：梅田バナナホール 17:00/17:30

9月26日(土) 北海道：札幌cube garden 17:00/17:30

10月24日(土) 福岡：福岡DRUM Be-1 17:00/17:30

11月7日(土) 栃木：足利ライブハウス大使館 17:00/17:30

12月5日(土) 愛知：名古屋ell 17:00/17:30

12月6日(日) 富山：富山ソウルパワー 16:30/17:00

12月12日(土) 仙台：仙台darwin 17:00/17:30

12月20日(日) 東京：大手町三井ホール 16:30/17:00

■イベント出演情報

4月25日(土) 徳島：ゴールデンエイジ徳島「GOLDEN AGE PRESENTS The Biscats TOKUSHIMA LIVE」

5月5日(火祝) 神奈川：横浜クイーンズスクエアイベントスペース「寿司フェス2026『横浜アコースティック握り』」

5月23日(土) 東京：代々木LIVE STUDIO LODGE「Japan & Germany Rockabilly Night」

5月24日(日) 東京：渋谷HOME「DJ RAW-HIDE Presents HEAT WAVE Vol.2」

6月21日(日) 東京：新宿歌舞伎ホール「TOMIROCK MUSIC&DANCE EVENT vol.2」

6月27日(土) 東京：秋葉原ハンドレッド7「Misaki & MomokaのBLOODY LAST SUMMER」

7月19日(日) 岐阜：岐阜ソウルダイナ「The Biscats SUMMER LIVE 2026 in GIFU」

9/27(日) 北海道：MUSIC HOUSE JIG「PEPERMINT NIGHT vol.9」

10/4(日)茨城：ホテルクリスタルパレス「The Biscats LIVE,JOTO FRUIT JOIN US! In ひたちなか Vol.3」

10/11(日)福岡：LONG VACATION RESORT「THE ROCKIN’ CRUISIN 21st」

10/18(日)熊本：アスペクタ「FANTOMフェス2026」

10/25(日)福岡：ミュージックプラザ・インドウ『BLACK or PINK？』インストアイベント

11/1(日)愛知：美浜king boy「Y HARBOR FESTIVAL」

11/22(日)東京：SHIDAXカルチャーホール「Misaki 10th Everglow」