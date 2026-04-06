韓国の人気アイドルグループのメンバーが、フィリピンでタクシーに乗った際、相場を大幅に上回る「ぼったくり料金」を要求された事実が明らかになり、現地政府が直接対応に乗り出した。

今月1日、TOMORROW X TOGETHER（TXT）の公式YouTubeチャンネルには、メンバーのスビンがフィリピンのセブへ旅行した際に撮影したVLOG動画が投稿された。

動画の中でスビンは、友人と共にマクタン・セブ国際空港から宿泊先へ移動するためタクシーに搭乗した。タクシーに乗る前、スビンは300ペソ（約790円）程度の距離であることをあらかじめ確認していた。その後、2人がタクシーに乗り込むと、運転手は当初500ペソを要求した。

続いて運転手は、出発後に突然、料金を1000ペソに引き上げて提示した。結局、2人は運転手との言い争いの末、500ペソを支払うことで合意し、目的地まで向かった。

この動画は現地メディアで報じられるなど波紋を呼び、最終的に現地政府が対応に動いた。

フィリピン運輸省傘下の陸上交通許認可規制委員会（LTFRB）は3日、ぼったくり料金を受け取ったタクシー運転手に対し、直ちに車両のナンバープレートと運転免許証を返納するよう要求し、30日間の予防的営業停止処分を下したと発表した。

LTFRB側は「タクシー運転手が料金を過度に請求し、運行中に故意にメーターを使用しなかった」とし、「今回の事件は国際社会において我が国の名誉を失墜させた深刻な犯罪」と指摘した。

LTFRB側は、調査結果に基づき、タクシー運転手に対する刑事罰や車両の差し押さえも検討していると明らかにした。