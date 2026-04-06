女優の高宗歩未（32）が6日、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを報告した。昨年10月に俳優の笠原紳司（51）と結婚を発表し、19歳差婚が話題になっていた。

「ご報告」と題し、「この度、新しい家族を迎えることができました」と第1子出産を報告。赤ちゃんが手を握る写真も公開した。「母子ともに無事に過ごしており、この日を迎えられましたのも、日頃より応援してくださる皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまのお支えあってのことと、心より感謝しております」とつづった。

「まだ慣れないことも多い日々ではありますが、これからは母として、そして俳優として、一つひとつのご縁を大切に、真摯に歩んでまいります。今後とも家族共々、温かく見守っていただけましたら幸いです。高宗歩未」と結んだ。

笠原も自身のSNSを更新。「この春、新しい家族が加わりました」と報告。「応援してくださってる皆様、ご理解、ご協力いただいている関係者の皆様、沢山の方に支えられてこの時を迎えられたことに心より感謝申し上げます」と感謝し、「これからも俳優として、一人の父として精進して参ります。家族共々あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と記した。

2人は昨年10月に結婚と第1子妊娠を発表していた。