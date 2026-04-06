【ひらがなクイズ】夏の主役や意外な動詞に共通する「ひらがな2文字」は？ 1分以内で挑戦しよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもたちに人気のあの生き物や、少し知的な響きの動詞が登場します。制限時間は1分！ あなたのひらめき力で、バラバラな3つの言葉を繋ぐ正解をつかみ取りましょう。
か□□
□□だてる
□□がた
ヒント：立派なハサミ（顎）を持つ夏の昆虫や、何かを計画することを意味する動詞を連想してみてください。
答えを見る
↓
↓
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「くわ」を入れると、次のようになります。
かくわ（各話）
くわだてる（企てる）
くわがた（クワガタ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は日常的な動詞と、特徴的な昆虫の名前がポイントでした。特定の単語から「これかも？」という仮説を立て、他の言葉に当てはめて検証するプロセスが、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもたちに人気のあの生き物や、少し知的な響きの動詞が登場します。制限時間は1分！ あなたのひらめき力で、バラバラな3つの言葉を繋ぐ正解をつかみ取りましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□だてる
□□がた
ヒント：立派なハサミ（顎）を持つ夏の昆虫や、何かを計画することを意味する動詞を連想してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：くわ正解は「くわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「くわ」を入れると、次のようになります。
かくわ（各話）
くわだてる（企てる）
くわがた（クワガタ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は日常的な動詞と、特徴的な昆虫の名前がポイントでした。特定の単語から「これかも？」という仮説を立て、他の言葉に当てはめて検証するプロセスが、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)