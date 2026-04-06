44歳・Gカップグラドル、“持病”を告白「激痛に襲われて冷や汗かいて救急病院に…」
Gカップグラビアアイドルの華彩なな（44）が6日、自身のXを更新し、“持病”について告白した。
【写真】若い！、“持病”を告白した44歳Gカップグラドル・華彩ななの近影
華彩は、4日に「久しぶりの食中毒？ 頭痛と腹痛と顔も腫れてる しばらく安静にします」と体調不良に襲われていたことを告白。きょう6日に「尿管結石でした 色々アレルギー反応も出てしまいあらゆる不調が出てしまった様です」とその原因を明かした。
続けて「女性が？と言われますが2.3割は女性みたいで、私は25歳の頃から何度も経験していて、激痛に襲われて冷や汗かいて救急病院に通ってました」と明かし、「痛みと闘いながらの生活になりますが、無理なく頑張ります」とつづった。
この投稿に「くせになるみたいですね！お大事に」「体質だな…」「救急病院通いが地味に続くのつらい」などのほか、自身の経験や、結石に良いとされる飲食物をすすめる投稿などが寄せられている。
【写真】若い！、“持病”を告白した44歳Gカップグラドル・華彩ななの近影
華彩は、4日に「久しぶりの食中毒？ 頭痛と腹痛と顔も腫れてる しばらく安静にします」と体調不良に襲われていたことを告白。きょう6日に「尿管結石でした 色々アレルギー反応も出てしまいあらゆる不調が出てしまった様です」とその原因を明かした。
続けて「女性が？と言われますが2.3割は女性みたいで、私は25歳の頃から何度も経験していて、激痛に襲われて冷や汗かいて救急病院に通ってました」と明かし、「痛みと闘いながらの生活になりますが、無理なく頑張ります」とつづった。
この投稿に「くせになるみたいですね！お大事に」「体質だな…」「救急病院通いが地味に続くのつらい」などのほか、自身の経験や、結石に良いとされる飲食物をすすめる投稿などが寄せられている。