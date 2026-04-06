６日に放送されたＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」では、お笑いコンビ・ダブルヒガシがゲスト。月曜パートナーの音楽クリエイター・ヒャダインに「ずっと会いたかった」という理由を明かし、ヒャダインが驚く一幕があった。

この日のゲストはダブルヒガシ。ダブルヒガシの東良介は月曜パートナーのヒャダインに「ずっと会いたくて」と切り出し、「マジで実家が歩いて２秒」と超ご近所同士だと明かした。

ヒャダインは「うそやん、マジで？」とビックリ。東は「ぼく、たまたま情熱大陸でヒャダインさんのときを見ていて、ここ見た事あるなって。実家に帰ってはったとき。なにこの景色？と思ったら、ええ〜！あっこやって。映ったっす、家」とヒャダインの密着番組で実家に帰った時、東の実家も映ったという。

「それまで全く知らなくて。でも名前は有名だった。変わった表札で噂になっていた」とヒャダインの実家の名字が「前山田」という珍しいものだったことから、近所では話題になっていたという。

２人は１２歳差だといい、すれ違っていた可能性も「全然あるんちゃう？」。当然母校も同じで、２人は一緒に校歌を斉唱。２人は「びっくり！」を連呼していた。