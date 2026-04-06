俳優の本宮泰風（54）が6日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。妻でタレントの松本明子（59）と母の嫁姑げんかを明かす場面があった。

松本は同番組の月曜アシスタント。この日も出演を予定していたが、3日に自身のインスタグラムで自宅前で転倒し、左足関節脱臼骨折のため約1カ月入院することと当面の間の休業することを発表。これに伴い、番組アシスタントはしばらく休演となり、「マスコミ史上初」のはずだった夫婦共演は実現しなかった。

番組後半、トークでは「本宮家最近の事件簿 ベスト3」をテーマにトーク。3位は「嫁姑のけんか」と発表した。

「バトル、ありましたね」と本宮。「僕、寝ていたんですね。朝まで仕事してまして。1〜2時間ぐらいで起こされまして」としつつ「僕の母親が部屋に来て。そんなことはほぼ無いので。僕もちょっと寝起きなので。“あっこさんが出ていくって言うけど、私が出ていくから”って」と説明した。

寝ぼけながらに「普通じゃない」という状況に「僕も起きちゃったんですよ」としつつ、自室のある2階から1階に行くと、「ちょうど妻が“出るんで”って言って、出ていくところだった」と振り返った。

それでも「僕はもう一回、部屋に戻って寝たんですね。とりあえず寝て。なんか夢だったんじゃないかなと思って」とまさかの行動告白。スタジオから「止めてくださいよ！」とツッコミが入る中、「でも、（起きたら）カミさんはいないし。夢かもしれないので、僕からは話ができない。お袋の方から話があって“私も悪い”みたいな。“ああそうなんだ”と思って」と苦笑した。

「基本、大なり小なりこういうことは今まで（もあった）。基本、僕はどっち側にも立たない、みたいなスタンスなので、いつも放っておくんですけど」と本宮。「理由とか原因を聞いて“こうしたらいいんじゃないの”って。よくある些細（ささい）なことですよ」と回顧。それでも「これ裏を返すと、凄く仲良しがゆえ。僕は彼女のご両親とかとけんかすることもできなかったし。もう今は何もなかったかのように（仲良くしている）」と笑った。

2位は25歳の長男が自立して家を出たこと。1位は松本の骨折を挙げた。

本宮と松本は1998年に結婚。2000年5月に長男が誕生している。本宮の実兄は俳優の原田龍二。