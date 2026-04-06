独断で元夫との受精卵を移植→出産した韓国女優、溺愛する子供の痕跡があちこちに…新居公開

女優イ・シヨンが、自身のYouTubeチャンネルを通じて、新居を公開した。

去る4月5日、イ・シヨンのYouTubeチャンネル「Boosiyoung」にて、「シヨンのニューハウス・ルームツアー」と題した動画が公開された。

【写真】離婚後に妊娠したイ・シヨン、元夫の反応は？

イ・シヨンは、「ルームツアーに来てください」と動画を公開し、仁川（インチョン）松島（ソンド）にある自宅を初公開した。

彼女は、「普段からこんな風に暮らせればいいのですが、今日1日だけこうして過ごす」として、「引っ越しをして、知人を招待した。家のあちこちに隠れている。お客さんが来るので綺麗にしたついでに、家を紹介しようと思う」と説明した。

家の至る所には、息子が描いた絵やアイスホッケーのバッグなどが置かれ、目を引いた。入口から、まるで展示会を彷彿とさせる絵が並んでいる。

（写真＝YouTubeチャンネル「Boosiyoung」）イ・シヨン

これらはすべて、息子が描いた絵だった。イ・シヨンは、「息子が6歳のときに描いた絵だ」「8歳のときに描いたものもたくさんある。私が気に入った絵を飾っている」と語り、注目を集めた。

続けて、バスルームを公開。スタッフが「高級感ある」と話すと、イ・シヨンは「前の住人のインテリアをそのまま使っている」と照れくさそうに答えた。

なお、イ・シヨンは2017年に9歳上の実業家と結婚し、息子を出産したが、2025年3月に離婚した。特に離婚後、不妊治療のために保存していた受精卵を元夫の同意なく移植したことで物議を醸したが、2025年11月に娘を出産した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home−俺と世界の絶望−』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。