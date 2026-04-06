辻希美、家族でピクニックへ ほぼ変装なし4ショットに反響「夢空ちゃんのサイズ感たまらない」「理想のファミリー」
【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの辻希美が4月5日、自身の公式ブログを更新。家族でピクニックに行った様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「夢空ちゃんのサイズ感たまらない」ほぼ変装なし家族4ショット
辻は「今日はピクニックに行きました」と書き出し、サングラスをかけた“ほぼ変装なし”の姿の辻と、夫でタレントの杉浦太陽と三男の幸空（こあ）くん、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの家族ショットを投稿。大きなレジャーシートに4人で座り、シャボン玉を楽しむ仲睦まじい姿が収められている。
「ご飯はコンビニで買って」と弁当やサンドイッチの写真を載せるとともに幸空くんと夢空ちゃんの兄妹ショットなども披露。「こあはパパと汗だくになって遊んで楽しそぉーだった」「私と夢はベビーカーでお散歩したり シートの上でハイハイ練習して遊びました」とピクニックの様子をつづり、「楽しかったねん」と締めくくっている。
この投稿は「みんな楽しそう」「最高の癒し」「夢空ちゃんのサイズ感たまらない」「理想のファミリー」「見てるだけで幸せな気持ちになる」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「夢空ちゃんのサイズ感たまらない」ほぼ変装なし家族4ショット
◆辻希美、家族でピクニック満喫ショット披露
辻は「今日はピクニックに行きました」と書き出し、サングラスをかけた“ほぼ変装なし”の姿の辻と、夫でタレントの杉浦太陽と三男の幸空（こあ）くん、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの家族ショットを投稿。大きなレジャーシートに4人で座り、シャボン玉を楽しむ仲睦まじい姿が収められている。
◆辻希美の投稿に「みんな楽しそう」と反響
この投稿は「みんな楽しそう」「最高の癒し」「夢空ちゃんのサイズ感たまらない」「理想のファミリー」「見てるだけで幸せな気持ちになる」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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