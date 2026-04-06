「リブート」蒔田彩珠、愛車でのツーリング姿が「カッコよすぎ」と話題 “洋服”にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の蒔田彩珠が、4月6日までに自身のInstagramを更新。愛車でツーリングを満喫する様子を公開した。
【写真】「リブート」出演美女「ギャップに驚き」“部屋着”で愛車バイクに跨る様子
蒔田は「キャッシュオンリーバイカー第2弾！Let’s Go！！！！」とつづり、愛車のヤマハ・ドラックスター250でのツーリングの様子を撮影した動画を投稿。「バイクの格好じゃないな、部屋着すぎちゃった（笑）」と口にしつつ、カジュアルなスタイルで愛車に乗り、青空の下、颯爽と走る姿が収められている。
この投稿は「カッコよすぎる」「ギャップに驚き」「惚れました」といった声や、「部屋着でツーリング強い（笑）」「寒くない？」「自然体で素敵」などと乗車中の洋服にも注目が集まっている。
蒔田は2002年8月7日生まれ、神奈川県出身。映画「朝が来る」（2020年）で数々の賞を受賞し脚光を浴びる。3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「リブート」に若手刑事の足立役で出演し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】「リブート」出演美女「ギャップに驚き」“部屋着”で愛車バイクに跨る様子
◆蒔田彩珠、愛車でのツーリング姿披露
蒔田は「キャッシュオンリーバイカー第2弾！Let’s Go！！！！」とつづり、愛車のヤマハ・ドラックスター250でのツーリングの様子を撮影した動画を投稿。「バイクの格好じゃないな、部屋着すぎちゃった（笑）」と口にしつつ、カジュアルなスタイルで愛車に乗り、青空の下、颯爽と走る姿が収められている。
◆蒔田彩珠の投稿に「ギャップに驚き」と反響
この投稿は「カッコよすぎる」「ギャップに驚き」「惚れました」といった声や、「部屋着でツーリング強い（笑）」「寒くない？」「自然体で素敵」などと乗車中の洋服にも注目が集まっている。
蒔田は2002年8月7日生まれ、神奈川県出身。映画「朝が来る」（2020年）で数々の賞を受賞し脚光を浴びる。3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「リブート」に若手刑事の足立役で出演し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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