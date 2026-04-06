◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（４月１１日、東京・両国国技館）

１１日に両国国技館で開催される「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」のメインイベント、ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と対戦する元世界２階級制覇王者で同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が６日、東京・新宿区の帝拳ジムで練習を公開し、ミット打ち、サンドバッグ打ち、パンチングボール打ち、ロープスキッピングなど計６ラウンド、体を動かした。

エストラダは、昨年１１月２４日のＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に０―３の判定で敗れた天心の印象について「素晴らしいボクサーだ。拓真選手とも素晴らしい試合をした。若くてこれから将来がある選手なので、天心選手も私に勝ちたいだろうが、私も絶対に勝たなければいけない」とコメント。天心が３月３１日の公開練習で「気持ちや持っているものをすべてぶつけてＫＯしたい」とＫＯ勝利への意欲を示したことを受け、「今回は相手のホームで戦う。この試合は、はっきりとした形で勝たなければならない。もし狙えるのであればノックアウトを狙いたいが、勝ちにこだわりたい」と話した。

勝てば、ＷＢＣ王者への挑戦権を得る。現王者の井上拓真（大橋）は、５月２日に東京ドームで井岡一翔（志成）の挑戦を受ける。この一戦について、エストラダは「経験や今までの戦い方を見ると、６０―４０で井岡に分があるかもしれないが、やってみなければ分からない」と井岡がやや優位と予想した。

エストラダはフライ級でＷＢＡ、ＷＢＯの世界王座を獲得。スーパーフライ級でもＷＢＡ、ＷＢＣのベルトを手にしたが、２０２４年６月にジェシー・ロドリゲス（米国／帝拳）に７回ＫＯ負けし王座陥落。バンタム級に転向して再起し、２５年６月にノンタイトル１０回戦でカリム・アルセ（メキシコ）に判定勝ちした。

世界戦１４戦（１１勝６ＫＯ３敗）の実績を持つレジェンドは「今回は挑戦者決定戦なので、天心選手に勝つことによって、王者との試合になると期待している。私の夢は、地元（メキシコ）のソノラ州の英雄である３階級制覇王者フリオ・セサール・チャベスに並ぶこと。３階級制覇を目指したい」と目を輝かせた。

戦績はエストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗、那須川が８戦７勝（２ＫＯ）１敗。

試合は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。