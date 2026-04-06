【きょうから】しゃぶしゃぶ温野菜の食べ放題が期間限定で平日20％・休日10％オフ 税込2973円から楽しめる
レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」では、6日から24日までの期間限定で、食べ放題が平日「20%OFF」、休日「10%OFF」となる新生活応援キャンペーンを実施する。
【写真】前菜から〆まで楽しめる「しゃぶしゃぶ温野菜」
同店で提供している各種食べ放題コースを、対象期間中は平日「20%OFF」、土日祝は「10%OFF」の特別価格で利用できる。最もお手頃なコースは、通常3380円（税込3718円）のところ、平日は20%OFFで2703円（税込2973円）。
また、同店では通年で、食べ放題コースを対象に「小学生未満は無料」「小学生は半額」「60歳以上は500円引き」となる料金設定を設けており、家族でも利用しやすい価格設計となっている。
同店の食べ放題は、厳選した肉や国産野菜をはじめ、前菜や逸品料理、〆、デザートまで、60種類以上のメニューを楽しめるのが特長。だしは9種類から2種類選択ほか、銘柄豚や春にぴったりな素材を使用した季節限定メニューも用意している。
また、野菜は全国各地から仕入れた新鮮な国産野菜を取りそろえており、しゃぶしゃぶならではの“素材の美味しさ”を引き立てる食体験を提供。肉と野菜をバランスよく楽しめることも、同店ならではの魅力の一つとなっている。
※道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店は実施しない
【写真】前菜から〆まで楽しめる「しゃぶしゃぶ温野菜」
同店で提供している各種食べ放題コースを、対象期間中は平日「20%OFF」、土日祝は「10%OFF」の特別価格で利用できる。最もお手頃なコースは、通常3380円（税込3718円）のところ、平日は20%OFFで2703円（税込2973円）。
同店の食べ放題は、厳選した肉や国産野菜をはじめ、前菜や逸品料理、〆、デザートまで、60種類以上のメニューを楽しめるのが特長。だしは9種類から2種類選択ほか、銘柄豚や春にぴったりな素材を使用した季節限定メニューも用意している。
また、野菜は全国各地から仕入れた新鮮な国産野菜を取りそろえており、しゃぶしゃぶならではの“素材の美味しさ”を引き立てる食体験を提供。肉と野菜をバランスよく楽しめることも、同店ならではの魅力の一つとなっている。
※道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店は実施しない