peco「フライパン2つ使い」4口コンロのキッチン公開「シンプルでオシャレ」「使いやすそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】タレントのpecoが4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。キッチンの様子を公開した。
【写真】30歳ママタレ「料理も捗りそう」4口コンロのモノトーン調キッチン披露
pecoは「今日フライパン2つ使いしてて 自分のこと抱きしめたすぎる」と記し、キッチンの写真を投稿。調理中のフライパンが2つ並んだ4口のガスコンロは、モノトーンの海外風のデザインとなっている。
また「ごはんは？ってちょっと怒り気味アリソン」と添え、キッチンを背におすわりした愛犬の写真も披露。石目柄の床にタイルの壁、シルバーの取手がついたキッチンの収納扉や引き出しなどは白を基調とし、おしゃれな空間となっている。
この投稿に、ファンからは「センスが光ってる」「シンプルでオシャレ」「使いやすそう」「料理も捗りそう」「可愛くて素敵すぎる」「丁寧な暮らしぶりが伝わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳ママタレ「料理も捗りそう」4口コンロのモノトーン調キッチン披露
◆peco、キッチンの様子披露
pecoは「今日フライパン2つ使いしてて 自分のこと抱きしめたすぎる」と記し、キッチンの写真を投稿。調理中のフライパンが2つ並んだ4口のガスコンロは、モノトーンの海外風のデザインとなっている。
また「ごはんは？ってちょっと怒り気味アリソン」と添え、キッチンを背におすわりした愛犬の写真も披露。石目柄の床にタイルの壁、シルバーの取手がついたキッチンの収納扉や引き出しなどは白を基調とし、おしゃれな空間となっている。
◆pecoの投稿に「センスが光ってる」の声
この投稿に、ファンからは「センスが光ってる」「シンプルでオシャレ」「使いやすそう」「料理も捗りそう」「可愛くて素敵すぎる」「丁寧な暮らしぶりが伝わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】