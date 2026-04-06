元AKB48メンバー、美脚ライン際立つ衣装姿公開「シルエット最強」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】元AKB48の岡部麟が4月5日、自身のInstagramを更新。引き締まった脚や美しいウエストラインが際立つ衣装を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB48「シルエット最強」引き締まった美脚ライン披露
岡部は「この黒チェック衣装は国立の何の曲の選抜衣装だったんだろ〜」となどとつづり、4月3日に国立代々木競技場第一体育館で行われた向井地美音卒業コンサートのオフショットを複数枚投稿。ウエスト部分が開いた、ギンガムチェックにピンクの差し色がワンポイントのミニ丈セットアップ姿を披露した。引き締まった美しいウエストや、セットアップの膝上スカートからは綺麗な脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「シルエット最強」「脚に目を惹かれる」「スラッとしてて素敵」「衣装似合ってる」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB48「シルエット最強」引き締まった美脚ライン披露
◆ 岡部麟、美脚＆美ウエスト映える衣装公開
岡部は「この黒チェック衣装は国立の何の曲の選抜衣装だったんだろ〜」となどとつづり、4月3日に国立代々木競技場第一体育館で行われた向井地美音卒業コンサートのオフショットを複数枚投稿。ウエスト部分が開いた、ギンガムチェックにピンクの差し色がワンポイントのミニ丈セットアップ姿を披露した。引き締まった美しいウエストや、セットアップの膝上スカートからは綺麗な脚のラインがスラリと伸びている。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿にファンからは「シルエット最強」「脚に目を惹かれる」「スラッとしてて素敵」「衣装似合ってる」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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