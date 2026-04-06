SUPER JUNIOR、ライブ中の事故で観客3人負傷 SMエンタが謝罪「重大な責任を痛感」
【モデルプレス＝2026/04/06】ボーイズグループ・SUPER JUNIOR（スーパージュニア）の公式X（旧Twitter）が、4月6日に更新された。5日に行われた「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞SJ - CORE in SEOUL公演」で起きた事故について謝罪した。
【写真】SUPER JUNIORメンバー「誰かわからない」と話題のスリムショット
所属事務所・SMエンターテインメントは「4月5日（日）SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞SJ - CORE in SEOUL公演進行中に発生した事故に関してご案内申し上げます」と発表。「この日のアンコール最後の曲のステージ中、当社が客席の横側に設置した安全フェンスが崩れ、3名の観客が落下して負傷する事故が発生しました」と説明し、「負傷者の方々は直ちに病院へ搬送され、必要な検査と治療を受け、捻挫および打撲傷で2週間の安静および治療が必要との医療陣の診断を受けました」と伝えた。
続けて「今回の事故で被害をお受けになった方々とご家族の方々に深くお詫び申し上げます。当社は負傷された観客の方々が完全に回復されるよう治療を支援し、完全に回復されるまで最善の努力を尽くします」と謝罪。「また、公演主催社として今回の事故に対し重大な責任を痛感しており、今後同様の事故が再発しないよう施設の安全点検および観客の安全管理に万全を期します」と今後の対応について説明した。
最後に「負傷された方々とすべての観客の皆様に予期せぬ事故でご心配をおかけした点について、改めて深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉で結んでいる。
SUPER JUNIORは、デビュー20周年を記念するワールドツアー「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」を世界16地域で開催。そのアンコール公演となる「＜SUPER SHOW 10＞SJ-CORE in SEOUL」を、4月3日から5日までの3日間、韓国・KSPO DOMEにて行っていた。（modelpress編集部）
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◆SUPER JUNIOR、ライブ中の事故で観客負傷
所属事務所・SMエンターテインメントは「4月5日（日）SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞SJ - CORE in SEOUL公演進行中に発生した事故に関してご案内申し上げます」と発表。「この日のアンコール最後の曲のステージ中、当社が客席の横側に設置した安全フェンスが崩れ、3名の観客が落下して負傷する事故が発生しました」と説明し、「負傷者の方々は直ちに病院へ搬送され、必要な検査と治療を受け、捻挫および打撲傷で2週間の安静および治療が必要との医療陣の診断を受けました」と伝えた。
最後に「負傷された方々とすべての観客の皆様に予期せぬ事故でご心配をおかけした点について、改めて深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉で結んでいる。
◆SUPER JUNIOR、デビュー20周年ワールドツアー開催
SUPER JUNIORは、デビュー20周年を記念するワールドツアー「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」を世界16地域で開催。そのアンコール公演となる「＜SUPER SHOW 10＞SJ-CORE in SEOUL」を、4月3日から5日までの3日間、韓国・KSPO DOMEにて行っていた。（modelpress編集部）
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