南海キャンディーズ山里亮太（48）が6日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。東京・渋谷スクランブル交差点で液体をまいて放火したと出頭した男を逮捕した事件を報じた際に男の主張をニュースで流したことについて「報道の仕方を気をつけた方がいい」と指摘した。

番組で特集以外のニュースを伝える「HOT today」コーナーで、渋谷のスクランブル交差点で今月3日、バケツで水をかける警察官の姿を撮影した視聴者提供による動画を流した。

東京消防庁によると「スクランブル交差点の中央付近で漏えいした燃料が出火した」と119番通報された。ガソリンのような液体がまかれ、火をつけられたとみられたが、すぐに消し止められ、けが人はいなかったと報じた。

警視庁によるとその後「たった今、スクランブル交差点に火をつけましたので来ました」と警察署に出頭してきた50代の男を往来妨害の疑いで逮捕。調べによると、男は路上に段ボールを置き、ペットボトルから可燃性の液体をまいてライダーで火をつけたとみられる。警視庁は段ボールに書かれた内容をアピールする目的があったとみて調べている。

ここまで報じた後で、逮捕された男が段ボールに書いたとみられる言葉について伝えて、画面にテロップを出して表示した。

コーナーを担当した澁谷善ヘイゼルアナが「山里さん、どう見ていますか」と尋ねたると、山里は「これ、今、言ったことで、犯人の目的が達成されたことになっちゃわないかな？ 気をつけなきゃいけないのは、そのことを伝えるために出頭してるってことは、情報をテロップまで出して、目標達成だから、こういうのは報道の仕方を気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思います」と、ニュースの伝え方について指摘した。