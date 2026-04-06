【STU48甲斐心愛2nd写真集（タイトル未定）】 7月1日 発売予定 価格：3,300円

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秋田書店は、STU48・甲斐心愛さんの2nd写真集を7月1日に発売する。タイトルは未定で、価格は3,300円。A4判/128ページの仕様となる。

本書は今年2月に1年9ヶ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印“こと甲斐心愛さんの写真集。タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケットにて撮影が行なわれた。

ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子や、アジアンテイストのリゾートヴィラでゆっくりと羽を伸ばす様子など、様々なシチュエーションで撮影を敢行。また、1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大の露出に挑戦したカットも収録している。

【甲斐心愛さんのコメント】

1st写真集で初グラビアに挑戦して自分が思った以上にたくさんの反響をいただき、そこから「2nd写真集もぜひ出してほしい！」っていう声もたくさん受け取っていたので、こうして出すことができてとても嬉しいです！

2nd写真集ということで、ちょっと大人っぽくドキドキさせたいなと思って撮影に挑みました。1st写真集よりもちょっとセクシーなカットにも挑戦していて、成長している姿を見せられるかなと思います。でも結局のところ、撮影がずっと楽しすぎて明るくポップな表情が多くなっちゃって（笑）。大人っぽい姿もありつつ、普段の心愛っぽさも全開です！

こうして2冊目の写真集を出せたのは、紛れもなく皆さんのおかげです。心の底から感謝しています！写真集を通して、たくさんの変化を楽しんでくださいね！

撮影：カノウリョウマ