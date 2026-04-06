6日14時現在の日経平均株価は前週末比707.25円（1.33％）高の5万3830.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは331、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を150.85円押し上げている。次いでファストリ <9983>が72.41円、東エレク <8035>が64.36円、ＳＢＧ <9984>が57.12円、イビデン <4062>が31.91円と続く。



マイナス寄与度は5.2円の押し下げでソニーＧ <6758>がトップ。以下、ダイキン <6367>が2.68円、スズキ <7269>が2.61円、三井不 <8801>が2.31円、ホンダ <7267>が2.01円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、海運、精密機器、石油・石炭と続く。値下がり上位には鉱業、電気・ガス、空運が並んでいる。



※14時0分2秒時点



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