世界文化遺産「富士山」の構成資産となっている湧水池「忍野（おしの）八海（はっかい）」（山梨県忍野村）で、池に投げ込まれる硬貨に村の関係者が頭を悩ませている。

訪日観光客らが「幸運を呼び込む」などの誤解から投げ入れているとみられ、回収された硬貨は５万枚に上る。透明度の高さが魅力の池だが、池底は硬貨で覆われて乱反射。腐食による水質への影響も懸念されるという。（富士吉田通信部 涌井統矢）

忍野八海で３月２４日、訪日外国人客らが池に沈んだ大量の硬貨をのぞき込み、写真を撮っていた。

米国からの訪日客（４４）は「こんなに硬貨が投げ込まれているのに人工の池ではないのか」と驚いた様子。「米国では願いを込めて噴水や人工の池に投げ込む風習はあるが、自然の池に投げ込まれているのは残念だ」と話した。

忍野村企画課によると、池への投げ銭が確認されるようになったのは、富士山が世界文化遺産に登録された２０１３年以降。欧米やアジアなどの外貨も含まれており、村は大半が訪日観光客によるものとみている。

忍野八海は八つの池からなる。複数の池で投げ銭が確認されており、被害が顕著なのは最大の湧出量を誇る「湧池（わくいけ）」。深いところで４メートルある池底まで見える透明度が特徴だが、底が無数のコインで銀や銅で輝いて見える状態だ。腐食した硬貨も多く、水質への影響も懸念されるという。

ローマの観光名所「トレビの泉」は、「願いがかなう」との言い伝えから、多くの観光客が硬貨を噴水に投げこむ。忍野八海での投げ銭も同様の行動と推察されるが、同課の井原悠紀主幹は「忍野八海ではそういった伝承はないのですが……」とため息をつく。

村は１６年、初めてボランティアのダイバーらの手を借り、湧池に潜っての回収作業を５回実施。計１万８０００枚以上の硬貨を拾い出した。投げ銭禁止を呼びかけるため、英語や中国語など４か国語で書かれた看板も設置した。

それでも投げ銭は止まらず、この１０年で回収された硬貨は計約５万枚。「拾っては投げ込まれる。いたちごっこが続いている」（井原主幹）という。

池は国の天然記念物にも指定されており、硬貨の投げ込みは文化財保護法に抵触する恐れがあるという。しかし、訪日外国人客らへの啓発は浸透していない。

投げ銭を食い止めるため、村は今年３月、湧池周辺にさい銭箱に見立てた箱を設置する方針を決めた。投げ銭の代わりに「奉納」してもらおうというアイデアだ。池の景観に悪影響を与えていた硬貨を、環境保全の「協力金」に生まれ変わらせることを狙う。

村はまた、箱の設置や水質保全の資金確保のため、ふるさと納税型のクラウドファンディングを実施。ふるさと納税ポータルサイトで、夏頃まで寄付を募る。

井原主幹は「清らかな水と美しい景観を後世に守り継いでいくためにも、投げ銭を少しでも減らしたい。環境保護に目を向けてもらうきっかけにもなれば」と話している。

◆忍野八海=富士山の伏流水が水源とされる八つの湧水池の総称で、かつては富士山を信仰の対象とする「富士講」の霊場としても栄えた。天気のいい日には、池越しに霊峰も一望できる。近年は、国内外から年間数百万人が訪れる人気の観光地となっている。