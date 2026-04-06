新年度の「美味すぎコーヒー」はデロンギさんで。1.1万円OFFです
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年4月3日（金）0時から4月6日（月）23時59分まで「Amazon新生活セール Final」を開催中。
現在、豆挽きから洗浄までボタンひとつで操作でき、本格的なコーヒーをが手軽に楽しめるDe'Longhi（デロンギ）の全自動コーヒーマシン「マグニフィカS」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
豆から挽きたてのコーヒーをワンタッチで楽しめるデロンギの全自動コーヒーマシンが16％オフ
デロンギの「マグニフィカS」は、自宅で挽きたて＆淹れたての本格派レギュラーコーヒーを楽しめる全自動コーヒーマシン。今なら16％オフの58,800円とお買い得です。
選んだメニューごとに、水・豆の最適量を自動で設定。豆を挽くところから抽出・洗浄まで、ボタンひとつでスムーズに操作できます。
一杯淹れるごとに自動で「豆を挽く」「絶妙にタンピングする」「最適な圧力で抽出する」を行い、本場イタリアの本格派レギュラーコーヒーの味を最大限に作り出します。
２杯分のコーヒーを同時に抽出できるため、数名のお客様をもてなすのにも最適。
またコーヒー1杯あたり85円以下と、お財布にもやさしくなっています。
日本人向け「カフェ・ジャポーネ」機能を搭載
日本人好みの深蒸しレギュラーコーヒーエスプレッソの旨味と、ドリップのすっきりした後味を融合させた日本限定メニュー「カフェ・ジャポーネ」機能を搭載。
豆をハンドドリップのように蒸らしながら抽出することで、芳醇な香りと旨味を凝縮した一杯を淹れられます。
ミルクフロッサーのスチームでミルクを泡立てれば、カフェで飲むようなふわふわに。カプチーノやカフェラテに最適なミルクを作れます。
全自動としてはスリムな横幅でキッチンにも収まりやすく、見た目もスタイリッシュでインテリアにもなじみますよ。
初めて全自動マシンを買う人や、毎日のコーヒー習慣をラクにしたい人におすすめの1台です。
＞＞De'Longhiのセール対象商品はこちら
なお、上記の表示価格は2026年4月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: Amazon新生活セール Final