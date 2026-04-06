ラグビー&五輪柔道が働き盛りの世代を魅了！ スポーツ世界大会「世代別クギづけ度」ランキング

’23年ラグビーＷ杯にＭＦ２層がクギづけに

テレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）が、’23年１月〜今年２月末に行われた五輪やＷＢＣなどのスポーツ世界大会で、どの試合が視聴者をクギづけにしたかを地上波の番組ごとに独自調査。

ＭＦ１（20〜34歳）、ＭＦ２（35〜49歳）、ＭＦ３（50歳以上）の３世代について上位15、30位をランキングしたのが下の表だ（詳しくは「測定法」参照。サッカー関連が少ないのは調査期間中にＷ杯が行われなかったことが影響か）。世代別の結果を見てみよう。

ＭＦ２（35〜49歳）で１位となったのは、パリ五輪の柔道混合団体の決勝だ。

「働き盛りで家事や育児にも忙しい世代は、日本代表の活躍に注目し五輪を全般的に見る傾向があるようです。柔道が１位になったのは、大会の早い時期の開催で日本が金メダルを獲得する可能性が高かったからでしょう。優勝に期待し注目したのだと思います（日本はフランスに敗れ銀メダル）。階級の違う男女３人ずつが戦う団体戦の目の離せない展開も、クギづけ度を上げた要因でしょう。

２位の’23年のラグビーＷ杯『日本×サモア』と７位の同『日本×アルゼンチン』のように、ラグビーが上位に入っているのもＭＦ２の特色です。この世代の多くは、強豪・南アフリカを撃破した’15年のＷ杯や日本での開催となった’19年大会で、初めてラグビーに魅了されました。強い関心が続いているのでしょう」（Ｒ社広報／マーケティング担当の安武早織氏）

最後はＭＦ３（50歳以上）だ。

「五輪やバスケの注目度が高いのは、他の世代と似ています。２位の’23年のバスケＷ杯男子『日本×カーボベルデ』は17〜32位の下位決定戦ですが、勝ってアジア地区１位となればパリ五輪出場が決まる大切な試合でした（日本が80対71で勝利し五輪出場決定）。３位の『日本×ドイツ』はパリ五輪男子バスケの初戦。日本は77対97で敗れましたが、リバウンドでドイツの36本を上回る39本を奪うなど点差以上に健闘したんです。

70代以上の高齢の方を中心に、４位のパリ五輪バレー女子『日本×ケニア』や５位の同『日本×ポーランド』など、バレーへの注目度が高いのも特徴です。’64年の東京五輪で金メダルを獲得した女子日本代表『東洋の魔女』やアニメ『アタックNo.１』の影響でしょう」（安武氏）

テレビ番組に詳しい、ジャーナリストの坂口友香氏が解説する。

「どの世代もランキング上位は、接戦や日本が劇的勝利した試合です。国際大会は、早朝や深夜など視聴しづらい時間帯に放送することが多い。にもかかわらず多くの人がクギづけとなるのは、生活リズムを崩してでも、日本人が主人公の物語をリアルで体感したいからでしょう」

人々が海外の強豪国と戦う日本代表に求めるのは、やはり″感動″なのだろう。

【世代別「スポーツ世界大会」注目度測定法】

テレビの前の人々がどれだけ画面を見ているかを、Ｒ社が独自に調査したのが「クギづけ度」（注目度）。注目度はテレビ画面を見ていた秒数を基準に測定している。料理などの作業をしながらの「ながら見」では、画面が見られていないことが多いので注目度は上がらない。関東で2000世帯（約4800人）、関西で600世帯（約1500人）ほどの協力を受け、視聴者が各スポーツのどの世界大会にクギづけとなったかを独自調査。通常のゴールデンタイム番組の注目度は50％台が多いが人気スポーツ大会は70％超え。数値の高さがわかるだろう。調査対象は’23年１月〜今年２月末。「世帯テレビオン率（視聴率）」５％以上、地上波で100分以上の放送があったスポーツ大会を調査している

『FRIDAY』2026年4月10日号より