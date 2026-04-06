女優の石田ひかりが、５日に行われた昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会に出席したショットを公開し、内館さんへの思いを語った。

内館さんが脚本を手がけた１９９２年のＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」でヒロインを務めた石田は６日までに自身のインスタグラムを更新。「雨上がりのにちようび『ひらり』のみんなと、内館牧子さんにお別れをしてきました 会場に並べられた、数えきれないほどの執筆作品に圧倒されました 内容はもちろんですが、タイトルが秀逸！」と記し、会場となって東京・帝国ホテルのロビーでの写真を投稿。

「相撲、プロレス、ボクシングを愛した７７年間 お別れは突然に、そして早くに来てしまいましたが『じゃあ行くわね、充分書いたわ、もう充分！さすがにゆっくりしたいわよ。あなたも頑張んなさいよ！またね！』といつもの声が聞こえた気がしました」と記述。

「帰宅して包みを開けると、内舘さんらしい、寂しさを埋めてくれるようなラストメッセージ」とつづり、「心配しないで あっちでみんな元気だから！」の手書き文字が書かれたメッセージカードを紹介した。

この投稿には、「わぁ いつメッセージをお書きになられていたのでしょうか 合掌」「ひらり、大好きな朝ドラでしたね また再放送やらないかなぁ」などのコメントが寄せられた。