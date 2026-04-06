「本当にうれしい」“エアギター”日本一が決定　8月の世界選手権に出場へ…3度の世界王者に輝いた実績　鹿児島・日置市

鹿児島・日置市でエアギターの世界大会出場をかけた決勝大会が開催され、熱いパフォーマンスが繰り広げられた。

地区大会を勝ち抜いた実力者が集う中、世界選手権で3度優勝した実績を持つ王者が頂点に立ち、日本代表の座をつかんだ。

世界切符かけた熱戦

鹿児島・日置市で3月28日に開かれていたのは、世界大会出場の切符をかけた決勝大会だ。

ステージ上で飛び跳ね、のたうち回り、頭をグルグル回す。

競われていたのは、“見えないギターを弾く”「エアギター」のパフォーマンスだ。

この日、エアギタリストたちは、地区大会を勝ち抜いて集まっていた。

エアギター王者が日本代表として出場へ

今回頂点に立ったのは、世界選手権で3度の王者に輝いた実績を誇るSeven Seas（セブンシーズ）さんだ。

Seven Seasさんは、圧巻の弾きっぷりを見せていた。

大会王者のSeven Seasさんは、「今回チャンピオンになれたことが本当にうれしい。みんなとエアギターファミリーとして、一緒にいられることがすごく幸せ」と喜びを語っている。

Seven Seasさんは、8月にフィンランドで開かれるエアギターワールドチャンピオンシップに日本代表として出場する予定だ。

（「イット！」 4月3日放送より）