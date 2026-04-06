LDH SCREAM、『D.LEAGUE 26-27 SEASON』新メンバーオーディション開催 満15歳以上の男性が対象に
LDH発のD.LEAGUEチーム『LDH SCREAM』が、新メンバー募集およびオーディションを開催する。
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LDH SCREAMは、“CHAMPIONSHIP優勝”を目標に『D.LEAGUE 25-26 SEASON』より始動した、LDH唯一のプロダンスチーム。チームオーナーにEXILE HIRO、チームディレクターにEXILE NAOTO、クリエイティブプロデューサーにSHIGE、Deeを迎えている。
今回の募集は、4月1日の時点で満15歳以上の男性を対象に、WEB上でエントリーが可能。一次審査は映像審査、二次審査、三次審査まで実施することが明らかになっている。チームディレクターを務めるEXILE NAOTOは「26-27 SEASONで、LDH SCREAMをさらに輝かせてくれて、オリジナルメンバーと化学反応を起こす方に出会えることを楽しみにしております。」と新たな仲間との出会いに期待するコメントを発表している。
エントリー期間は5月10日17時まで。詳細は各種SNSまたは公式サイトにて確認できる。
＜TEAM DIRECTOR EXILE NAOTO コメント＞
LDH SCREAMは、D.LEAGUE 26-27 SEASONを一緒に戦い抜く仲間を見つける、新メンバーオーディションを実施することとなりました。26-27 SEASONで、LDH SCREAMをさらに輝かせてくれて、オリジナルメンバーと化学反応を起こす方に出会えることを楽しみにしております。
＜CREATIVE PRODUCER SHIGE コメント＞
俺ならここでSCREAMできる！！俺の居場所はここだって衝動を待ってます！
＜CREATIVE PRODUCER Dee コメント＞
LDH SCREAMと共にかっこいいチームを作り上げて行きましょう！This isn’t just a dream it’s my purpose.
（文＝リアルサウンド編集部）