俳優の本宮泰風が６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。

妻でタレントの松本明子は同番組の月曜アシスタントを務めているが今月３日に左足首を骨折し入院したことをＳＮＳで発表し、この日の放送を休んだ。

番組には松本がメッセージを寄せ、アシスタントを務めるタレントの乾貴美子が読み上げた。

「パパへ」とのメッセージは「松本明子です。本宮がお世話になります」とし「先日は、玄関前でまさかの転倒。痛い！助けて！と飛んできて抱きかかえてくれて後部座席に運んでくれて、すぐに病院へ行きました。助けてくれてありがとうございます。

パパ、毎日夜遅くまで仕事をしていてお疲れ様です。ロケ班、キャスティング、台本作り、制作スタッフとの打ち合わせ、宣伝など、撮影に入れば、ほとんど睡眠時間も取れず自分で運転して向かうので心配です。

新人や後輩たち、スタッフ、皆さんを面倒を見ているのも知ってます。体調が悪くてもケガをしていても、誰にも言わず我慢して仕事をしているので体が心配です。どんな困難も自分で乗り越える忍耐強さは最強だと思っています。

少しは、困ったことがあれば、吐露してください。戦力になりませんが。

ロケでお世話になった全国の皆さんからの美味しいものの小包を誰より先に開けて食べています。ごめんなさい。

これからも体に気をつけて、日本統一してください。 松本明子」

これに本宮は「暇なんですね」と笑わせ「ゆっくり休んでください」と伝えていた。

松本は３日に自身のインスタグラムで「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です）」と公表。「そのため、しばらくの間休業し、約１ヶ月間入院することとなりました」と明かしていた。