元AKB48メンバー、膝上ミニワンピ姿にファン絶賛「脚綺麗すぎて見惚れる」「お姫様みたい」
【モデルプレス＝2026/04/06】元AKB48の谷口めぐが4月5日、自身のInstagramを更新。膝上ミニワンピースを着こなしたショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元AKB48「脚綺麗すぎて見惚れる」膝上ミニワンピ姿
谷口は「昨日のRAVIJOUR イベントの衣装。チェキ会のブースが可愛すぎてテンション上がった〜可愛くしてくれてありがとうございます」とつづり、イベントのオフショットを複数枚投稿。白いレースのインナーに、サテン素材の淡いブルーのミニ丈フリルワンピースを合わせた可愛らしいコーディネートを披露した。フリルワンピースからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎて見惚れる」「ふんわりシルエットで可愛い」「スタイル抜群」「お姫様みたい」「美しすぎる」「上品でいいね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元AKB48「脚綺麗すぎて見惚れる」膝上ミニワンピ姿
◆谷口めぐ、ミニ丈ワンピから美脚スラリ
谷口は「昨日のRAVIJOUR イベントの衣装。チェキ会のブースが可愛すぎてテンション上がった〜可愛くしてくれてありがとうございます」とつづり、イベントのオフショットを複数枚投稿。白いレースのインナーに、サテン素材の淡いブルーのミニ丈フリルワンピースを合わせた可愛らしいコーディネートを披露した。フリルワンピースからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
◆谷口めぐの投稿に反響
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎて見惚れる」「ふんわりシルエットで可愛い」「スタイル抜群」「お姫様みたい」「美しすぎる」「上品でいいね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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